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Больше не смогу снимать кино в Украине: Сенцов заявил о недопуске к питчингу Госкино

15 июля 2021 1:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Режиссер считает, что пострадал из-за своих политических взглядов и гражданской позиции

Олег Сенцов / коллаж "Сегодня"

Олег Сенцов / коллаж "Сегодня"

Кинорежиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов утверждает, что его проект семейной драмы "Кай" не допустили к питчингу Госкино якобы не по объективным причинам, а из-за его гражданской позиции и политических взглядов.

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Об этом он написал у себя в Facebook.

Официальная причина недопуска к питчингу, по его словам, низкие оценки "ноунейм экспертов, фамилии которых даже не указывают".

"Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российский тюрьме... Но когда тебя снимают с конкурса не из-за слабого сценария, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших", - заявил режиссер.

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Сенцов считает что его проекту семейной драмы поставили заранее низки оценки по указанию главы Офиса президента, якобы из-за критики власти.

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"Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально – это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, преследуемых и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря – отказе лизать задницы. Это попытка указать место", – написал он.

Теперь, по словам режиссера, он не может снимать кино в Украине.

"Все что я хотел, это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти", – подчеркнул он.

Напомним, в феврале на канале "Украина" ко Дню Героев Небесной Сотни состоялась премьера фильма Олега Сенцова "Номера", над которым он работал вместе с Ахтемом Сеитаблаевым.

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Мы также писали, что Олег Сенцов предсказал России крах из-за нефтяной войны президента Владимира Путина с Саудовской Аравией.

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