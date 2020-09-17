Больше показательных "посадок": Зеленский обратился к НАБУ и генпрокурору

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram сообщение, в котором призвал правоохранительные органы добиваться "большей правоохранительной конкретики" и больше показательных "посадок".

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"Это же просто. Правда? И мы как раз об этом публично договаривались. Традиционно коррупционного "если зашел на должность, то можешь немного брать в карман государственного, оно [государство] не обеднеет" больше не будет. Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат может большими буквами где-то на себе зарубить простую истину: если украл – сядешь, если брал взятку – сядешь. Исключений из этого правила не может быть – для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия, административных возможностей", – пишет президент.

Зеленский отмечает, что долгое время политическая система в стране строилась на "исключениях", в которых "нужные люди" могли закрывать любые дела. "Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особенных нету, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро?" – задает вопрос президент и отмечает, что теперь "за взяточничество будет очень больно".

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"Надеюсь также на то, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генерального прокурора все же услышат общество и поэтому будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти. Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом – тишина. Это же о приговорах – о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому – больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", – резюмирует Зеленский.

Напомним, утром 17 сентября экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в отношении нардепа Александра Юрченко, которого НАБУ подозревает в коррупции.

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