Больше туберкулеза и ВИЧ, но меньше онкологии: Госстат сравнил число смертей от COVID-19

За первые восемь месяцев 2020 года от коронавируса в Украине умерли 2565 человек, в то время как от туберкулеза и ВИЧ – 4071, а от гриппа и пневмонии – 4026.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, которая публикует данные о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе-августе 2020 года.
Всего в Украине за указанный период скончались 378 315 человек, из них:
Туберкулез и ВИЧ – 4051
Злокачественные новообразования (онкология) – 51 353
Болезни нервной системы – 2837
Болезни системы кровообращения – 256 474
Болезни органов дыхания – 7444, в т.ч.
- грипп и пневмония – 4026
Болезни органов пищеварения – 15 259
Внешние причины смерти – 18 455, в т.ч.
- ДТП – 2346
- самоубийства 4236
COVID-19 – 2565
(Данные о смертности неполные)
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на 20 октября в Украине от коронавирусных болезней скончались 5927 человек, что меньше смертности от других болезней органов дыхания (7444), но уже больше, чем при самоубийствах (4236) за восемь месяцев. Всего инфекцию подтвердили у 315 826 человек, вылечить удалось 132 219 инфицированных.
В Киеве от коронавируса скончались 626 человек.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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