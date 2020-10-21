Больше туберкулеза и ВИЧ, но меньше онкологии: Госстат сравнил число смертей от COVID-19

За первые восемь месяцев 2020 года от коронавируса в Украине умерли 2565 человек, в то время как от туберкулеза и ВИЧ – 4071, а от гриппа и пневмонии – 4026.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, которая публикует данные о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе-августе 2020 года.

Всего в Украине за указанный период скончались 378 315 человек, из них:

Туберкулез и ВИЧ – 4051

Злокачественные новообразования (онкология) – 51 353

Болезни нервной системы – 2837

Болезни системы кровообращения – 256 474

Болезни органов дыхания – 7444, в т.ч.

грипп и пневмония – 4026

Болезни органов пищеварения – 15 259

Внешние причины смерти – 18 455, в т.ч.

ДТП – 2346

самоубийства 4236

COVID-19 – 2565

(Данные о смертности неполные)

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на 20 октября в Украине от коронавирусных болезней скончались 5927 человек, что меньше смертности от других болезней органов дыхания (7444), но уже больше, чем при самоубийствах (4236) за восемь месяцев. Всего инфекцию подтвердили у 315 826 человек, вылечить удалось 132 219 инфицированных.

В Киеве от коронавируса скончались 626 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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