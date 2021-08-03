Больше всего боялся за родителей: подросток рассказал, как бежал от войны

В лагере на Донбассе лечат травмы войны / коллаж "Сегодня"

Психологические травмы войны у детей могут проявляться по-разному, и через много лет – это могут быть приступы тревоги или проблемы со сном. Но некоторым помощь нужна именно в данный момент. Именно этому и посвящен уникальный проект "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето".

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Как оздоравливают мальчиков и девочек с Донбасса в лагере в Святогорске – рассказали в сюжете новостей "Сегодня".

Один из жителей лагеря Егор мечтает стать фармацевтом или поваром, потому что не любит болеть и обожает вкусные блюда. Мальчику тринадцать. Война застала его семью в Горловке, летом 2014 года.

"Каждодневные обстрелы – это все очень сильно сказывается на психике", – говорит Егор Несговоров.

Оставаться дома было опасно и семья решила покинуть родной город. Однако пересекать линию фронта в разгар боевых действий – тоже было очень рискованно.

"Самое страшное для меня тогда, это безопасность родителей, я боялся, что с ними что-то случится", – вспоминает Егор.

Мирную жизнь семья нашла в Святогорске. Правда, родители потеряли работу, средств на аренду жилья не было.

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"Нашли базу где-то в глуши. Заброшенную, никому не нужную. Мы туда приехали, поселились. Все восстановили", – рассказывает мальчик.

Мирное лето от Фонда

В этом году именно в Святогорске Фонд Рината Ахметова организовал детям Донбасса мирное лето. К проекту присоединились более ста мальчиков и девочек.

"Это уникальный для Украины проект. Главная его особенность заключается в оказании психологической реабилитации детей, а также обеспечении полноценного отдыха детей, долгое время проживавших в зоне боевых действий", – рассказала Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

В лагере регулярно проходят занятия с психологами, в том числе учат контролировать дыхание, что крайне важно в стрессовых ситуациях.

"Чтобы мы успокоились, чтоб наша нервная система пришла в порядок, нам нужно нормализовать свое дыхание", – говорит психолог.

А ребята надувают шарики и таким образом избавляются от тревоги и стресса.

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"У нас хороший психолог, он поддерживает с нами дружественный контакт и с ним приятно общаться", – отмечает Егор Несговоров.

Организаторы проекта также подготовили различные мастер-классы. Ежедневно проходят спортивные соревнования – новые впечатления обязательно должны вытеснить ужасные воспоминания.

"Ринат Ахметов, я очень вам благодарен за то, что вы даете детям надежду на мирное будущее", – обращается мальчик к благодетелю.

Проект "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" продолжается седьмой год подряд. Благодаря ему оздоровились 4,5 тысячи мальчиков и девочек.

Напомним, психологи говорят, что для людей с Донбасса второй значительной травмой после войны является пандемия коронавирусной болезни – это вызывает у них тревожность и страхи. Фонд Рината Ахметова помогает преодолеть их, организуя бесплатные консультации психологов.

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