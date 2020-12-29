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Большинство украинцев решили встречать Новый год дома

29 декабря, 10:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Однако каждый 5-й молодой украинец будет гулять в компании

81% украинцев будут встречать Новый год дома, в кругу семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы".

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Как говорится в сюжете "Сегодня", 9% – проведут новогоднюю ночь с родственниками или друзьями. В то же время, 6% процентов наших граждан вообще не планируют праздновать. Интересно, что каждый 5-й молодой украинец будет гулять в компании, а не дома, тогда как пенсионеры традиционно будут смотреть телевизор.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, какой главный цвет года, в чем встречать Новый год 2021, какие цвета и оттенки должны преобладать в нарядах, сервировке стола и оформлении праздника, чтобы задобрить символ года и привлечь удачу в жизнь.

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Также новости "Сегодня" писали, в чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака. Например, цвет удачи у Овнов – красный. Но, к сожалению, именно он попал под запрет в год Белого Быка. Так что вам придется довольствоваться базовым белым, серебристым или нежным розовым.

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украинцы статистика дом праздники гуляния торжество Новый год 2021
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