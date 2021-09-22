Большинство украинцев заметили, как "Большая стройка" изменила дороги – опрос

Треть украинцев считает, что ремонт дорог – заслуга президента, еще треть – местных властей

Украинцы оценили "Большую стройку" / Фото: Коллаж: Сегодня

По сравнению с прошлым годом, количество украинцев, отмечающих возросшее количество и качество дорог, увеличилось с 76% до 82%.

Таковы данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 10-13 сентября во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Опрос проводился по методу CATI – телефонные интервью с использованием компьютера. Было опрошено 3000 граждан Украины старше 18 лет. Ошибка репрезентативности не превышает 1,8%.

Что выяснили в ходе опроса?

41% опрошенных отметили, что при Зеленском, который инициировал программу "Большая стройка", в Украине уже построили и отремонтировали дорог больше, чем при любом другом президенте;

уверенных в том, что при Порошенко ремонтировали больше – 9%;

при Януковиче и Кучме – по 7%;

при Кравчуке – 2%;

1% – при Ющенко.

Результаты опроса. Скриншот

36% респондентов уверены, что состояние дорог улучшилось из-за работы президента, 33% считают, что это работа местных властей, 8% – усилий Мининфраструктуры и Укравтодора, 2% – Верховной Рады и 1% – премьер-министра.

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Кроме этого, увеличение количества строительства объектов социальной инфраструктуры, которое также проходит в рамках "Большой стройки", отметили 29% украинцев.

Как отвечали украинцы. Скриншот

Опрошенные поддержали также инициативу Владимира Зеленского о введении ипотечной программы со ставкой 7%. За высказались 46% опрошенных.

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