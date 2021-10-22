Большое обновление сетей: на Южной Борщаговке реконструируют кабельную линию

RAB-тарифы позволили ДТЭК Киевские электросети начать проект масштабного обновления электроинфраструктуры столицы

На Южной Борщаговке реконструируют кабельную линию / Фото: Коллаж: Сегодня

ДТЭК Киевские электросети реконструирует кабельную линию на юго-западной окраине Киева. Специалисты компании полностью обновят более 2 км подземной кабельной сети 10 кВ, которая обеспечивает электроэнергией жителей 31 многоэтажки, два дошкольных учреждения, другие социально важные объекты Южной Борщаговки. Это обновление стало возможным благодаря внедрению в 2021 году стимулирующих инвестиции RAB-тарифов. Они позволили компании увеличить объем финансирования в развитие сетей на 16% по сравнению с 2020 годом.

ДТЭК — действующий в интересах Украины бизнес. Устойчивое развитие — приоритет для компании. Стимулирующие инвестиции RAB-тарифы позволили ДТЭК Киевские электросети начать проект масштабного обновления электроинфраструктуры города Киева — "Большое обновление сетей".

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Как проходят работы на Южной Борщаговке. Фото: ДТЭК

В первую очередь обновляем морально и физически устаревшее оборудование, так как понимаем, что от его состояния зависит электроснабжение наших клиентов. Именно поэтому начали реконструкцию электрической линии на Южной Борщаговке. Вместо старого кабеля среднего уровня напряжения мы прокладываем 2 километра нового с изоляцией из сшитого полиэтилена, который устойчивее к воздействию факторов окружающей среды. Компания инвестирует в проект более 3 миллионов гривен. Завершить работы планируем до конца текущего года. Денис Бондарь,генеральный директор ДТЭК Киевские электросети

Кабельная линия, которую реконструируют специалисты ДТЭК Киевские электросети, выходит из подстанции "Никольская" и идет в сторону распределительного пункта № 244. Она исчерпала срок эксплуатации, имеет большое количество повреждений и подлежит полной замене. Ее проложили более 30 лет назад — в 1989 году для поставки электроэнергии жителям Святошинского района столицы.

Как проходят работы на Южной Борщаговке. Фото: ДТЭК

С помощью линии электроэнергия поставляется 31 многоэтажному жилому дому, 2 дошкольным учреждениям, другим объектам на проспекте Королева, улицах Симиренко, Жолудева, Григоровича-Барского и Кольцевой дороге.

Кабельная линия проходит под землей. Для ее реконструкции специалисты ДТЭК Киевские электросети выполняют земляные работы. В том числе на участках с дорожным покрытием и газонами. После завершения реконструкции компания полностью восстановит благоустройство территории.