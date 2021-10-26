Большое обновление сетей: в Киеве на Теремках отремонтировали распределительный пункт

Жители южной окраины Киева получили надежный источник электроснабжения. ДТЭК Киевские электросети реконструировал распределительный пункт №175 на столичных Теремках. Специалисты компании смонтировали на энергообъекте современное новое оборудование. Это обновление стало возможным благодаря внедрению в 2021 году стимулирующих инвестиции RAB-тарифов. Они позволили компании увеличить объем финансирования в развитие сетей на 16% по сравнению с 2020 годом.
Распределительный пункт № 175 на проспекте Академика Глушкова, 3 введен в эксплуатацию более 40 лет назад — в 1977 году. Его оборудование морально и технически устарело и уже не могло в полной мере обеспечивать оперативность управления сетью и экологическую безопасность.
При этом от стабильной работы этого распределительного пункта зависит электроснабжение 26-ти многоэтажек, 31-го частного дома, школы, трех детских садов, промышленных, торговых и научно-исследовательского учреждения, расположенных на улице Теремковская и проспекте Академика Глушкова. Поэтому столичные энергетики включили его реконструкцию в программу развития сетей на этот год.
Далее по теме
ДТЭК — бизнес, действующий в интересах Украины. Устойчивое развитие — приоритет для инвестиций компании. Поэтому ДТЭК Киевские электросети реализует проект "Большое обновление сетей", чтобы электроинфраструктура Киева стабильно функционировала и могла обеспечивать потребности почти трехмиллионного города. В реконструкцию распределительного пункта на проспекте Академика Глушкова наша компания инвестировала более 5 миллионов гривен. Благодаря этому жители столичных Теремков получили надежный источник энергоснабжения.Денис Бондарь, генеральный директор ДТЭК Киевские электросети
Новое оборудование распределительного пункта — современное и адаптированное для управления в дистанционном режиме инструментами телемеханики. Это позволяет в случае аварий за считанные минуты выполнять переключение линий и возвращать клиентам свет.
Также в реконструированном распределительном пункте, вместо старых масляных, установлены новые вакуумные выключатели. Они не содержат масла, а следовательно, нет угрозы загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.
Читайте также:
- ОСР вместо облэнерго: что это такое и зачем нам реформа энергорынка
- Электросети: как работает эффективная естественная монополия под контролем государства
- Corum Group построит Южный вентиляционный ствол №2 на Запорожском железорудном комбинате
- ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа на 11% по результатам трех кварталов 2021 года
- ДТЭК инвестировал в ремонт ТЭС 1,7 млрд грн для подготовки к отопительному сезону
- На ВДНГ установили скульптуру #Лелеченьки – первую коллаборацию ДТЭК и современного украинского искусства ради сохранения аистов