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Большое обновление сетей: в Киеве на Теремках отремонтировали распределительный пункт

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 октября, 12:22
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Распределительный пункт № 175 на проспекте Академика Глушкова ввели в эксплуатацию более 40 лет назад, а теперь он как новый
На Теремках отремонтировали распределительный пункт, который работал более 40 лет
На Теремках отремонтировали распределительный пункт, который работал более 40 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители южной окраины Киева получили надежный источник электроснабжения. ДТЭК Киевские электросети реконструировал распределительный пункт №175 на столичных Теремках. Специалисты компании смонтировали на энергообъекте современное новое оборудование. Это обновление стало возможным благодаря внедрению в 2021 году стимулирующих инвестиции RAB-тарифов. Они позволили компании увеличить объем финансирования в развитие сетей на 16% по сравнению с 2020 годом.

Распределительный пункт № 175 на проспекте Академика Глушкова, 3 введен в эксплуатацию более 40 лет назад — в 1977 году. Его оборудование морально и технически устарело и уже не могло в полной мере обеспечивать оперативность управления сетью и экологическую безопасность.

Ремонт подземных электросетей. Фото: ДТЭК Киевские электросети

При этом от стабильной работы этого распределительного пункта зависит электроснабжение 26-ти многоэтажек, 31-го частного дома, школы, трех детских садов, промышленных, торговых и научно-исследовательского учреждения, расположенных на улице Теремковская и проспекте Академика Глушкова. Поэтому столичные энергетики включили его реконструкцию в программу развития сетей на этот год.

ДТЭК — бизнес, действующий в интересах Украины. Устойчивое развитие — приоритет для инвестиций компании. Поэтому ДТЭК Киевские электросети реализует проект "Большое обновление сетей", чтобы электроинфраструктура Киева стабильно функционировала и могла обеспечивать потребности почти трехмиллионного города. В реконструкцию распределительного пункта на проспекте Академика Глушкова наша компания инвестировала более 5 миллионов гривен. Благодаря этому жители столичных Теремков получили надежный источник энергоснабжения.

Денис Бондарь, генеральный директор ДТЭК Киевские электросети

Новое оборудование распределительного пункта — современное и адаптированное для управления в дистанционном режиме инструментами телемеханики. Это позволяет в случае аварий за считанные минуты выполнять переключение линий и возвращать клиентам свет.

Также в реконструированном распределительном пункте, вместо старых масляных, установлены новые вакуумные выключатели. Они не содержат масла, а следовательно, нет угрозы загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.

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