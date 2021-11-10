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Большой штраф и лишение свободы. Двух врачей наказали за подделку COVID-документов

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
10 ноября, 16:25
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С начала года начато почти 1200 уголовных производств из-за подделки результатов ПЦР-тестов, COVID – сертификатов международных свидетельств о вакцинации
Двое врачей уже получили приговоры за подделку COVID-документов
Двое врачей уже получили приговоры за подделку COVID-документов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов.

Об этом пишет первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в Facebook.

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Что касается самих граждан, то уже принято 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в основном при пересечении границы. Пока все отделались штрафами.

"Уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей. Например, одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривень и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок. В Ивано-Франковске врач приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на один год", – говорится в сообщении.

Енин добавил, что есть немало людей, которые сейчас в заложниках у фейковых COVID-сертификатов. Возможно, у таких людей и возникла мысль прививаться, но теперь боятся это сделать из-за возможной уголовной ответственности.

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"Для таких есть хорошая новость. Подготовка к уголовному проступку, в частности только заказ сертификата, но без его использования, не влечет уголовной ответственности. Это своего рода уголовная амнистия, о которой можно прочесть в статье 14 УКУ", – добавил Енин.

Коронавирус в Украине

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случая COVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.

За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.

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За все время пандемии в Украине заболели 3 130 772 человека, а летальных исходов 74 206.

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