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Бомбардировщики США снова пролетели над Украиной и направились в сторону Крыма (фото)

14 сентября, 16:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американские самолеты над Черным морем проводят совместную с НАТО операцию

Впервые бомбардировщики США пролетели над Украиной еще в мае. Теперь они это будут делать на регулярной основе в сопровождении украинских самолетов.

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Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Сегодня, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил ВСУ три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова в воздушном пространстве Украины. В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в украинском небе являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе в Великобритании.

"Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России. Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние "озера" РФ", – заявили в Воздушных силах ВСУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября над Одессой летали американские B-52 в сопровождении украинских истребителей. Они вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши, а позже пролетели над Азовским морем.

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США Украина бомбардировщики B-52

Источник: Сегодня

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