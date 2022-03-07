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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Бомбил Харьковщину: ВСУ поймали сбитого российского летчика

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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7 марта, 10:10
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Пилот лично совершил 3 вылета
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Пилот сбитого под Харьковом российского самолета пойман. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.

Как сообщает Telegram-канал "Подслушано Одесса Новости", пойманный летчик лично совершил 3 вылета между Изюмом и Балаклеей.

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Отмечается, что он является одним из главных участников и свидетелей преступлений со стороны российского агрессора против мирного украинского населения. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.

Также уточняется, что пилотов вражеского самолета было двое, оба живы. Одному до сих пор удается скрываться в городе. Продолжаются поиски.

Оккупанты бомбят Харьков

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически бомбят жилые кварталы города.

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6 марта состоялась очередная массированная бомбардировка Харькова. Оккупанты ударили по многоэтажкам, медучреждениям, админзданиям и общежитиям. В результате по меньшей мере 8 человек погибли. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города.

Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек.

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