Бомбил женщин и детей еще в Сирии. Украинские военные взяли в плен пилота РФ-любимца Путина и Асада

Сегодня 5 марта украинские военные взяли в плен российского пилота, который был одним из "асов" Путина и за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом страны Башаром Асадом.
Об этом сообщила прессслужба СБУ.
"Для него бомбить гражданские города – не новое дело" , – написали в пресс-службе.
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Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях как "жилые дома и кварталы": "Есть просто цели с координатами..."
"Теперь у него впереди множество длинных разговоров с сотрудниками СБУ. Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, с войной пришедших на украинскую землю", – добавили в СБУ.
Российского летчика допросили
Сегодня, 5 марта, в окрестностях Чернигова украинские военные сбили российский штурмовик. Одного из пилотов удалось поймать и допросить.
Военный сбрасывал бомбы на мирный Чернигов. Летчик все отрицает и заявляет, что не знал точной боевой задачи, и это его первый вылет над Черниговом.
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