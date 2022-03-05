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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Бомбил женщин и детей еще в Сирии. Украинские военные взяли в плен пилота РФ-любимца Путина и Асада

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 19:37
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Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях как "жилые дома и кварталы"
В плен взят российский пилот, воевавший в Сирии
В плен взят российский пилот, воевавший в Сирии / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня 5 марта украинские военные взяли в плен российского пилота, который был одним из "асов" Путина и за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом страны Башаром Асадом.

Об этом сообщила прессслужба СБУ.

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"Для него бомбить гражданские города – не новое дело" , – написали в пресс-службе.

Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях как "жилые дома и кварталы": "Есть просто цели с координатами..."

"Теперь у него впереди множество длинных разговоров с сотрудниками СБУ. Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, с войной пришедших на украинскую землю", – добавили в СБУ.

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Российского летчика допросили

Сегодня, 5 марта, в окрестностях Чернигова украинские военные сбили российский штурмовик. Одного из пилотов удалось поймать и допросить.

Военный сбрасывал бомбы на мирный Чернигов. Летчик все отрицает и заявляет, что не знал точной боевой задачи, и это его первый вылет над Черниговом.

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