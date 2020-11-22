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Бондаренко выиграл у Евпака выборы в Черкассах – результат экзитпола

22 ноября, 19:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Бондаренко набирает 54,25% голосов избирателей

Появились первые результаты второго тура местных выборов в Черкассах – по данным опроса, побеждает действующий мэр, кандидат от партии "За будущее" Анатолий Бондаренко.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола от группы Liberty, обнародованные в эфире "Украина сегодня".

Бондаренко набирает 54,25% голосов избирателей, а его оппонент, кандидат от партии "Голос" Виктор Евпак – 45,75%.

Отметим, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

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В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском.

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Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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мэр Черкассы местные выборы
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