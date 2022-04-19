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Борьба с COVID-19 продолжается: бизнес поддерживает украинские больницы медицинским кислородом

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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19 апреля, 18:40
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Металлургические компании предоставили медицинским учреждениям кислород для пациентов с коронавирусом
Украинские предприятия снабжают больницы медицинским кислородом
Украинские предприятия снабжают больницы медицинским кислородом / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Война заставила украинцев забыть о COVID-19, но, к сожалению, коварная смертельная болезнь никуда не исчезла.

Как сообщили в пресс-службе Метинвест, предприятия группы активно поддерживают медучреждения в этой борьбе.

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Несмотря на военные действия, металлургические комбинаты передают в больницы кислород, необходимый для спасения пациентов с коронавирусом:

  • с начала марта металлурги Каметстали направили 90 тонн кислорода;
  • сейчас к делу присоединилась Запорожсталь – после выхода из консервации произвели и отгрузили 20 тонн медицинского кислорода.

Всего с начала 2022 года предприятия Метинвеста предоставили медучреждениям Украины 900 тонн жизненно важного газа. До блокады Мариуполя российскими войсками поддерживали больницы также Азовсталь и ММК им. Ильича. Последний отгружал кислород даже после перевода в режим горячей консервации, до 27 февраля.

Металлургия возобновляет работу

Недавно украинские металлургические предприятия начали постепенно возобновлять работу. Частично работают доменные печи на Запорожстали, что позволит выйти на 40-50% производственной мощности.

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Понемногу возобновляют работу на Запорожогнеупоре и Запорожкоксе. Некоторые компании перевозят мощности на запад и запускают альтернативные производства. Недавно так поступила машиностроительная компания Corum Group.

По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, работа машиностроителей поможет обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, поэтому украинцы будут иметь свет и тепло в домах.

В то же время представители Европейской бизнес-ассоциации призвали украинские власти возобновить возмещение НДС. Если этого не сделать, в перспективе может остановиться экспорт и приток валюты в бюджет.

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Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
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Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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