Коронавирус. К борьбе с эпидемией привлекут студентов-медиков

Украина бъет рекорды по количеству смертей и заразившихся. Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов.

Об этом он сообщил во время брифинга 17 октября.

Министр подчеркнул, что вопрос о привлечении студентов еще обсуждается в Минздраве.

"У нас есть действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. Понятно, что у нас увеличивается нагрузка на врачей. Мы рассматриваем такую возможность (привлечения студентов для борьбы с коронавирусом – ред.), и у нас есть четкое понимание, каким образом и как именно мы можем привлекать или врачей-интернов или студентов 5-6 курса", – отметил Степанов.

По его словам, работа студентов и интернов может быть исключительно под руководством врача и другим способом это невозможно. Ведь только врач-специалист может предоставлять медицинскую помощь самостоятельно.

Напомним, в Украине за последние сутки, 16 октября, обнаружили 6410 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество новых пациентов за все время эпидемии. За сутки в Украине госпитализировали 1089 человек с COVID-19

В свою очередь в Киеве за прошлые сутки, 16 октября, зафиксировали 569 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 30 010.

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