Борьба с пандемией: как Procter&Gamble и Красный Крест поддерживают медицинские учреждения Украины

Procter&Gamble и Красный Крест Украины передадут медикам более 10 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для помощи в борьбе с пандемией

Procter&Gamble и Красный Крест Украины помогают медикам Литинской центральной районной больницы Винницкой области

Благодаря сотрудничеству Красного Креста Украины и компании Procter & Gamble (P&G) сегодня медики Литинской центральной районной больницы Винницкой области получили средства индивидуальной защиты (СИЗ): респираторы типа FPP3, защитные многоразовые костюмы, очки и антисептики.

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Также вскоре помощь будет направлена Ямпольской центральной районной больнице Винницкой области.

Всего в рамках сотрудничества с компанией P&G работники и волонтеры Красного Креста Украины передадут в ближайшее время более 10 тысяч единиц средств индивидуальной защиты в больницы Киева и еще 7 областей страны: Черновицкой, Николаевской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Днепропетровской, Ивано-Франковской.

"Компания P&G – социально ответственная и мы разделяем схожие принципы и ценности, в том числе в поддержке тех, кто в этом больше всего нуждается. Сейчас мы объединяем общие усилия, чтобы вместе помогать медицинскому сообществу, которое уже более года продолжает бороться с пандемией COVID-19", – отметил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины.

"Совместно с Красным Крестом Украины мы обеспечиваем необходимыми средствами индивидуальной защиты 18 опорных больниц по всей Украине. Вместе с нашим партнером мы помогаем врачам быть здоровыми и защищенными в борьбе с пандемией", – подчеркнул Дмитрий Киселев, генеральный директор Procter&Gamble в Украине.

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По словам медиков, им нужна любая помощь, чтобы противостоять пандемии и спасать человеческие жизни. Особенно необходимы средства индивидуальной защиты.

Вышеупомянутые опорные больницы, задействованные в борьбе с пандемией, получат по 500 респираторов типа FPP3, 50 защитных костюмов и очков и 50 единиц антисептиков 1000 мл.