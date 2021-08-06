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Зеленский запретил продавать лекарства тем, кому нет 14 лет

6 августа 2021 14:14

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

Президент Украины подписал изменения в законы, которые запрещают аптекам отпускать медпрепараты детям

Верховная Рада поддержала запрет на продажу лекарств детям / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада поддержала запрет на продажу лекарств детям / Коллаж "Сегодня"

Аптекам и розничным сетям запрещено продавать лекарства детям, которым нет еще 14 лет. Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения к ст.21 закона "О лекарственных средствах", где появился запрет на продажи медпрепаратов юным украинцам.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Законопроект №5122 был одобрен парламентом 15 июля. В закон были внесены изменения, согласно которым запрещается реализация (выдача) лекарственных средств гражданам, которым нет еще 14 лет. Продать лекарство подросткам имеют право лишь при условии предъявления ими документа, который подтверждает, что юный покупатель уже старше "запретного" возраста.

Согласно пояснительной записке, ужесточение законодательства Украины потребовалось в связи с тем, что увеличились случаи суицида детей при помощи лекарств.

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"Если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, то сейчас они понимают, что делают. Это подтверждают недавние случаи", – сказано в пояснительной записке к принятому и уже подписанному президентом Законопроекту.

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Разработчики документа отметили, что проконтролировать доступ детей к "всемирной паутине" практически невозможно. А ограничить свободный доступ несовершеннолетних к лекарственным средствам – государству под силу. Поэтому и появилось это ограничение.

Напомним, из-за участившихся самоубийств среди подростков полиция объявила войну "группам смерти", которых в украинском сегменте интернета было не менее 17.

Кроме того, в Кривом Роге 15-летняя девочка создала канал в Telegram, где предлагала подписчикам наносить себе повреждения и показывать фото выполненного задания.

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