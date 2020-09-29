Борьба СБУ с контрабандой: перехватили сотни килограммов наркотиков и миллионы сигарет

В СБУ напомнили о двух перехваченных партиях кокаина

С начала года Служба безопасности Украины изъяла 238 кг наркотиков, 223 кг прекурсоров и 56 кг психотропных веществ, которые злоумышленники пытались переправить через границу.

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Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

Также были заблокированы незаконные перевозки через границу и табачных изделий. Было изъято 8,5 млн пачек сигарет, 26,7 тонны контрафактного кальянного табака и 22 тонны сырья для изготовления сигарет.

В Службе напомнили, что в морском порту "Южный" были перехвачены две крупных партии кокаина из Южной Америки: в мае изъяли 53,4 кг, а в сентябре – более 100 кг.

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Кроме того, СБУ эффективно сотрудничает с правоохранителями из других стран: так, в ходе совместной операции с Евроюстом, Европолом и коллегами из Франции, Польши и Словакии остановили деятельность мощной группировки, занимавшейся производством и контрабандой оптовых партий стероидов.

В целом, с начала года СБУ открыла 39 уголовных производств по фактам контрабанды наркотиков. За эти преступления было осуждено 24 человека.

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В то же время, миллионы пачек контрафактных сигарет стоимостью более 112 млн грн были обнаружены в Днепропетровской области. Под видом известных брендов их сбывали в Украине и продавали в ЕС.

А на Волыни СБУ блокировала контрабанду прямо на складах и уже в грузовике. Через границу злоумышленники пытались переправить 500 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму 15 млн грн.

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Ранее мы сообщали, что в Николаеве разоблачили наркоторговца. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Также напомним, в Ровно учительница попалась на торговле наркотиками.

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