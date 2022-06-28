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Борьба за Украину: интеграцию в НАТО обсудят на Киевском форуме по безопасности

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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28 июня, 18:35
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В мероприятии примут участие ведущие специалисты и эксперты

29 июня в 20:00 Киевский Форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию, посвященную саммиту НАТО, который в эти дни проходит в Мадриде. Этот разговор об ожидаемых решениях глав государств и правительств Североатлантического Альянса и перспективе членства Украины в НАТО продолжит цикл онлайн-встреч КБФ "Борьба за Украину".

  • Готовится ли НАТО к прямому столкновению с Россией?
  • Какие новые шаги предпримет Альянс для поддержки Украины?
  • Что на практике означает подтверждение позиции, что двери Альянса открыты для Украины?
  • Как на самом деле будет выглядеть интеграция Украины в Альянс?
  • Какие изменения следует ожидать в новой Стратегической концепции НАТО – новом документе, определяющем направлении действий Альянса на долгосрочную перспективу?

Эти и другие вопросы будут в центре внимания нашего обсуждения.

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Прямая трансляция начнется в 20:00 по Киеву на ресурсах КБФ и на нашем сайте

Участники:

  • Мирча Джоанне, заместитель Генерального секретаря НАТО;
  • Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума по безопасности;
  • Посол Кристоф Гойсген, Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, Постоянный представитель Германии при ООН в 2017-20 годах;
  • Посол Джон Гербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета (США), Посол США в Украине в 2003-2006 годах;
  • Джуди Демпси, известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старшая научная сотрудница аналитического центра Carnegie Europe и главный редактор блога "Стратегическая Европа";
  • Мелинда Гарринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета (США);
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

С начала полномасштабной войны России против Украины Киевский форум по безопасности начал онлайн-цикл "Борьба за Украину". За это время его участниками стали заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламарь (Калина), писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, президент Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон, американские генералы Филипп Бридлав. Кларк и Дэвид Петреус, послы США Майкл Карпентер, Дэниел Фрид и Майкл МакФол, Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, бывший Премьер-министр Швеции Карл Бильдт, бывший помощник Государственного секретаря США по Ближнему Востоку и Посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз, а также известные украинские деятели Елена Кондратюк, Ольга Стефанишина, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Наталья Яресько, Роман Шеремета, Андрей Коболев, Елена Зеркаль и другие.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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