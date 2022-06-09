Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ирландия-Украина: мы победили! 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Борьба за Украину: предоставление статуса кандидата в члены ЕС обсудят на Киевском форуме по безопасности

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июня, 11:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В дискуссии примут участие ведущие эксперты

10 июня Киевский форум по безопасности проводит новую онлайн-дискуссию из военного цикла "Борьба за Украину", посвященную процессу обретения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

В конце июня Саммит ЕС рассмотрит заключение Европейской Комиссии и примет решение, предоставить ли нашему государству статус кандидата на вступление в объединение. Сегодня идет активная международная работа с участием украинских государственных деятелей, политиков, общественных активистов и экспертов, которые продвигают эту цель.

Реклама

К участию в разговоре о состоянии переговорного процесса и его вероятной перспективе Киевский форум по безопасности пригласил политиков, международников, а также непосредственных лидеров этой дипломатической работы.

Участники дискуссии:

  • Елена Кондратюк, заместитель Председателя Верховной Рады Украины;
  • Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;
  • Давид Стулик, старший аналитик Центра безопасности "Европейские ценности" в Праге, в прошлом многолетний представитель делегации ЕС в Киеве;
  • Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности;
  • Данило Лубкивский, директор Киевского Безопасного Форума.

Среди обсуждаемых вопросов:

  • Получит ли Украина в июне статус кандидата на вступление в ЕС?
  • Кто поддерживает Украину в рамках ЕС, а какие силы и по каким причинам сдерживают намерения ускоренной интеграции?
  • Какую "домашнюю работу" должна выполнить Украина и каковы пути взаимодействия с ЕС в ближайшем и среднесрочном будущем?

Эти и другие вопросы будут в центре обсуждения.

Прямая трансляция начнется 10 июня в 19:00 ресурсах КБФ и на нашем сайте

Реклама

Цикл "Борьба за Украину" был инициирован Киевским форумом по безопасности с первых недель российской войны. За это время в онлайн-событиях приняли участие заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламар (Калина), писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, американские генералы Филипп Бридлав, Уэсли Кларк и Дэвид Петреус, послы США Майкл Карпентер, Дэниел Фрид и Майкл МакФол, бывший Премьер-министр Швеции Карл Бильдт, а также известные украинские деятели Наталья Яресько, Роман Шеремета, Андрей Коболев, Елена Зеркаль и другие.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:20 9 июня
1
Личный состав 31700
Личный состав
2
Танки 1398
Танки
3
ББМ 3438
ББМ
4
Артиллерия 711
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 562
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2421
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
Истории героев
Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

История морпеха-боксера
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30483.91

Bitcoin Cash (BCH)

179.29

Binance Coin (BNB)

291.57

Ethereum (ETH)

1815.01

Litecoin (LTC)

62.18

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,41 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.41

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять