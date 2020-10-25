Борис Филатов набирает большинство голосов на выборах мэра Днепра – экзитпол

По предварительным данным, он набрал 44,47% голосов избирателей

Победу на выборах мэра Днепра, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", получает действующий глава города Борис Филатов ("Пропозиція").

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Так, по данным экзитпола, он набрал 44,47% голосов избирателей. На втором месте оказался Загид Краснов ("Громадская сила"), который набрал 14,44%.

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Рейтинг кандидатов по данным экзитпола:

Филатов Борис – ("Пропозиція") – 44,47

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Краснов Загид – ("Громадская сила") – 14,44%

Вилкул Александр – ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") – 11,27%

Рыженко Сергей – ("Слуга народа") -10,60%

Никитин Сергей – ("Оппозиционная платформа – За жизнь) – 8,81%

Романюков Артем – ("Демальянс") – 3,13%

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Рычкова Татьяна – ("Европейская солидарность") – 2,37%

Майденко Игорь – "Национальный корпус" – 0,73%

Куюмчян Мгер – ("Батьківщина") – 1,11%

Лампика Татьяна – (Партия зеленых Украины) – 0,64

Таким образом, во второй тур выходят Борис Филатов и Загид Краснов. При этом сохраняются шансы и у Александра Вилкула.

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Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Сегодня, 25 октября, в Украине проходит голосование на местных выборах.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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