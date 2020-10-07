Борщ станет культурным наследием Украины

Культура приготовления украинского борща и еще четыре новых элемента войдут в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры в Facebook.
"Это важный шаг в рамках подготовки номинации культуры приготовления борща в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества UNESCO, которую осуществляет Общественная организация "Институт культуры Украины", – говорится в сообщении.
Кроме борща, в Национальный перечень войдут:
- Технология создания клембовской сорочки "с цветком";
- Пасхальные гуляния "Водити Володара" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области;
- Борщевская народная вышивка;
- Карпатское лижныкарство.
Напомним, косивская керамика была внесена в список ЮНЕСКО на 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.
Мы также сообщали, что в Минэкономики была подана заявка на регистрацию географического указания "Гуцульская овечья брынза", которая в будущем станет основанием для охраны этого обозначения и в ЕС.
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