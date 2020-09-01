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Боярышник и минные поля творят чудеса: офицер ВСУ сообщил об огромных потерях боевиков

1 сентября, 14:17

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сразу восемь боевиков т.наз. «ДНР» подорвались на своих растяжках

Несмотря на соблюдение украинскими военными режима тишины на Донбассе, боевики продолжают нести огромные потери. Так, за последние двое суток т.н. "армия Л/ДНР" потеряла убитыми и ранеными 11 человек – трое погибли и восемь оказались на больничной койке.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его данным, в понедельник, 31 августа, один боевика из состава т.н. "1-й отдельной мотострелковой бригады ДНР", дислоцированной в городе Кальмиусское (бывшее Комсомольское) Донецкой области, подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Второй боевик, служивший в т.наз. "6-м отдельном мотострелковом полку ЛНР", дислоцированной в городе Кадиевка (бывший Стаханов Луганской области), погиб в результате ДТП.

Еще восемь боевиков из т.н. "3-й отдельной мотострелковой бригады ДНР" (Горловка Донецкой области) – получили ранения, подорвавшись на своей же мине.

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Кроме того, стало известно, что 30 августа боевик из т.наз. "2-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР" (Луганск) совершил суицид, однако обстоятельства происшествия уточняются.

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Как пошутил офицер ВСУ после сообщения о подрыве горловских боевиков на своей же растяжке: "Вас даже стрелять не нужно. Боярышник и свои поля творят чудеса".

Напомним, ранее сообщалось, что 28-29 августа "армия Л/ДНР" потеряла убитыми и ранеными четыре человека.

Также сообщалось, что украинская разведка установила: с 27 июля до 27 августа противник потерял 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы.

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Новости "Сегодня" также показывали, что боевики устанавливают переносной минный комплекс напротив наших позиций:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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самоубийство ВСУ штирлиц подрыв потери боевиков Штефан

Источник: Сегодня

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