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Бояться нельзя путешествовать. Что нужно знать украинцам при выезде за границу

24 марта, 20:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Эксперты призывают туристов не паниковать раньше времени

После года жизни в условиях пандемии с приходом весны и потепления и без того сильное желание украинцев путешествовать усилилось.

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В ожидании лета и сезона отпусков многие задумываются над тем, чтобы провести время за границей. Но безопасно ли это в условиях пандемии COVID-19?

Сайт "Сегодня" разобрал самые популярные вопросы.

Стоит ли заранее бронировать тур?

Очень сложно во время карантина во всем мире заранее спрогнозировать – будут открыты границы для туристов через месяц или нет. Иногда решение о новых ограничениях принимается и вовсе молниеносно.

Как рассказали сайту "Сегодня" в Украинской Ассоциации туристических агентств, введение ограничений является форс-мажорной ситуацией. И, несмотря на то, что деньги за поездку не вернут, заморозить или перенести ее на другие даты все же будет можно.

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Отдых в Испании, фото: REUTERS/Enrique Calvo

Отдых в Испании, фото: REUTERS/Enrique Calvo

Однако туристов призывают не паниковать, ведь страны пока не запрещают въезд, но могут менять условия авиаперелетов, тестирования и карантина, а турагентства готовы идти на уступки в случае непредвиденных обстоятельств.

Все же, несмотря на нестабильную ситуацию в Украине, раннее бронирование туров проходит активно, ведь украинцы, наоборот, хотят "убежать" от карантина. Поэтому выбор, планировать отпуск или нет, стоит только за вами.

Безопасно ли путешествовать в условиях пандемии?

Как пишет CNN, профессор Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Университете Джорджа Вашингтона Леана Вен считает, что вакцинированным против COVID-19 риски подхватить инфекцию крайне низкие. По ее словам, авиаперелеты, особенно когда все в масках, также вполне безопасны.

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В любом случае необходимо соблюдать карантинные ограничения и иметь с собой страховку.

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Аэропорт в Барселоне, фото: REUTERS/Albert Gea/File Photo/File Photo

Аэропорт в Барселоне, фото: REUTERS/Albert Gea/File Photo/File Photo

Нужно ли делать тест на COVID-19 перед поездкой?

Да, в большинстве случаев вам понадобится отрицательный тест на COVID-19, прежде чем вы поедете в другую страну. Сроки прохождения теста до отправления зависят от пункта назначения. Поэтому чтобы не было казусов, рекомендуем заранее изучить правила въезда в страну.

Как снизить риск заражения COVID-19?

Специалисты рекомендуют тщательно соблюдать гигиену рук, всегда в общественных местах использовать маски и избегать переполненных помещений.

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Также стоит ограничить контакты с другими людьми во время поездок, соблюдать социальное дистанцирование и выбрать бесконтактную регистрацию в отелях.

/ Фото: Depositphotos

Какие страны открыты для украинцев?

Несмотря не очень благоприятную эпидемиологическую ситуацию в Украине, ряд стран открыл для нас границы.

В ближайшее время можно посетить такие страны, как Мальдивы, Доминикану, ОАЭ, Кубу, Ямайку, Мадагаскар, Ирландию, Великобританию, Барбадос и Грузию. Также туристов из Украины с 1 апреля готов принимать и Кипр.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса границы ЕС закрыты почти для всего мира. Но открыты для украинских работников: сварщиков, токарей и людей, которые помогут собрать урожай.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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туризм отпуск границы коронавирус
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