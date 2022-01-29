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Боятся вторжения РФ? Туристы массово отменяют свои поездки в Украину

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29 января, 06:00
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Количество туристов в Украину значительно уменьшилось в последнее время из-за напряженной ситуации в стране
Иностранные туристы начали отменять свои поездки в нашу страну
Иностранные туристы начали отменять свои поездки в нашу страну / Фото: Коллаж: Сегодня

После ряда новостей о возможном вторжении России в Украину, иностранные туристы начали отменять свои поездки в нашу страну.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

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"Безусловно, это (новости о возможном вторжении) негативно сказывается. Были групповые заявки на туры, которые сейчас отменяют, к сожалению. Или переносят на неопределенный срок", – рассказал нам Голубаха.

По его словам, ситуация изменится тогда, когда будет понимание обстановки.

"Понимание того, что Россия не будет с нами воевать. Например, мы понимаем, что это больше внешнеполитическая игра, не зависящая от Украины, но на нашу страну она очень влияет", – говорит Голубаха.

Показатели потока туристов

По данным Госагентства развития туризма, до введения карантина и локдаунов, в 2019 году Украину посетили более 13 млн 700 тыс. туристов. После этого показатели снизились в 4 раза, но все же начали расти с прошлого года. Как недавно сообщило руководство этого агентства, за прошлый год поток туристов вырос на 26,3% и составил 4 млн 271 тыс. 991 чел.

Также чиновники назвали страны, откуда поток туристов по прогнозам начинает расти: Саудовская Аравия, Италия, Великобритания, Грузия, Азербайджан, Индия, Франция, Чехия, Словакия, Армения, Нидерланды.

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