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Бойцы ВСУ вернули 10-летней девочке мобильный телефон, отобранный оккупантами (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 10:31
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Военный РФ уверял, что телефон принадлежит ему, но его быстро уличили во лжи
Бойцы 93-й бригады вернули ребенку смартфон, украденный военными РФ
Бойцы 93-й бригады вернули ребенку смартфон, украденный военными РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" в Сумской области вернули 10-летней девочке мобильный телефон, который у нее отобрали российские оккупанты на блокпосту.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook, разведывательное подразделение 93-й бригады "Холодный Яр" проводило операцию на восточном направлении.

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"В плен к нашим ребятам попал механик-водитель из Кантемировской дивизии российских вооруженных сил. При задержании у пленника нашли красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами. Сначала оккупант врал, что это его вещи. В мобилке была сим-карта одного из российских операторов. И с этого телефона уже были звонки в Россию, но в списке контактов были и украинские номера, подписанные "татуся" и "мамуля", – говорится в сообщении.

Холодноярцы начали звонить по телефону на эти номера, и оказалось, что телефон принадлежит 10-летней Иванке. Мать девочки Елена рассказала, что военные РФ отобрали у них телефоны во время эвакуации.

"15 марта мы выехали всей семьей по эвакуационному коридору из Тростянца, в то время оккупированного. Стояли в колонне, на своей машине "шестерочке", были перепуганы, потому что за город шли бои. Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные РФ и сказали отдать все телефоны... На блокпосту российские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом, они кричали и запугивали нас. Говорили, что мы их снимаем. Прошло около трех дней, на мой номер позвонили ребята и спросили: это вы мамочка? Я ответила – да. Дмитрий из 93-й бригады рассказал, что они у пленного российского военного нашли телефон. Спрашивали, живы ли мы", – говорит она.

Женщина отметила, что была очень взволнована, и поначалу не поверила – "думала, что это какие-то шутки".

"Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон. И хотя мой муж сказал ребятам оставить телефон себе, они все равно отправили его нам по почте", – рассказала мать девочки.

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Российские мародеры тоннами вывозят из Украины награбленное

В Сеть попало видео, на котором российские военные в Беларуси отправляют домой посылки с украденной в Украине техникой и вещами.

4 апреля активистские проекты "Беларускi Гаюн" и "База данных" опубликовали списки предполагаемых отправителей. "Беларускi Гаюн" утверждает, что идентифицировал 16 солдат, которые послали в Россию грузы весом от 50 до 450 килограммов. "База данных" назвала сразу 69 отправителей и привела такие подробности, как вес посылок, адрес получателя и номера заказов, по которым можно отслеживать отправления.

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Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск (Алтайский край РФ) – этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России. Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление – почти полтонны.

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Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"
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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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