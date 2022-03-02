Бойтесь, оккупанты! В Украину прибыли новые "Байрактары"

В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары".
Об этом отметил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.
"Европа превращается в наш тыл"
"Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые эту помощь оказывают. Присоединяются даже те, о ком это считалось невозможным. В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары". Будет больше "Стингеров" и "Джавелинов", – отметил министр.
По его словам, Европа превращается в тыл Украины и поставляет критически необходимое для обороны.
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"Мы на передовой свободного мира", – заявил Резников.
"Русского мира" не существует"
Министр также отметил, что сейчас от российского террора страдает много городов и сел Украины, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон.
"Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толики маньяков, которые пока держат власть в России. А есть украинские граждане, которые говорят на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам", – написал он.
Напомним, Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля до утра 2 марта.
Ситуация в Украине 2 марта:
- В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.
- В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские российские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдаются ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 утра в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.