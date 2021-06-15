БПЛА нового поколения и роботы-разведчики: чем хотят вооружить украинскую армию

Пентагон готовится вооружить украинских военных на 150 миллионов для артиллерийской и воздушной разведки

Робот-разведчик и беспилотник для ВСУ. Коллаж "Сегодня"

США выделили Украине новый пакет военной помощи в 150 миллионов долларов, который включает в себя радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и беспилотники нового поколения для украинской армии.

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Что нам приготовили американцы

В Пентагоне говорят, что предоставленная Украине помощь будет использована украинской армией для артиллерийской и воздушной разведки. Пакет помощи включает предоставление ВСУ двух контрбатарейных РЛС, нескольких беспилотных летательных систем, а также средств защиты связи.

"Сегодня министерство объявляет о новом пакете помощи в размере 150 млн долл. в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, чтобы помочь ВСУ сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить оперативную совместимость с НАТО… Он дополнит пакет стоимостью 125 млн долл., о котором было объявлено в марте", – сообщил представитель Минобороны США Джон Кирби.

Что говорят в Минобороны Украины

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали "Сегодня" о новых контрбатарейных станциях и беспилотниках, которые предоставляются Украине.

ВСУ получат новые БПЛА. Фото: ГУР

"Два комплекса беспилотных летательных аппаратов, предназначенные для ведения разведки с воздуха. Для украинской армии это беспилотники нового поколения. Известно, что в них усовершенствованный механизм противодействия средствам радиоэлектронной борьбы противника. То есть при воздействии (подавлении вражескими системами) на них они все равно имеют возможность вернуться обратно", – рассказали в ГУР.

У ВСУ могут появиться роботы

Также в украинской разведке рассказали несколько новых подробностей о роботах-разведчиках, которые смогут вести наблюдение за противником и вести бой. Как уточнили в Минобороны, главное преимущество таких систем – безопасность для солдат.

Боевой робот-разведчик. Фото: ГУР

"Среди задач, которые могут выполнить, например, роботизированные платформы, – это ведение видеонаблюдения и радиоэлектронной разведки. Это будет осуществляться с помощью тех средств, которые установлены на этой платформе. Кроме того, возможна установка боевых модулей, которые могут дистанционно вести огонь по противнику", – рассказали нам в ГУР и отметили, что информация о количестве таких роботов – секретна.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ испытали новые крупнокалиберные пулеметы. Кроме пулемета испытывается винтовка еще большего калибра – новое украинское оружие будет способно поражать бронированные объекты.