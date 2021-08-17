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Брал деньги в долг у бандитов. Новые подробности дела о смерти мэра Кривого Рога Павлова – эксклюзив "Сегодня"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 августа, 14:47
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15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым на пороге своего дома. Источники "Сегодня" рассказали новые факты об умершем
МВД уже знает много подробностей дела Павлова. Коллаж "Сегодня"
МВД уже знает много подробностей дела Павлова. Коллаж "Сегодня"

В МВД знают причину самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова, но пока не обнародуют информацию.

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Об этом "Сегодня" сообщил источник в полиции Днепропетровской области.

Также пока не обнародовано полное видео с камер, но им располагает следствие.

Также МВД уже известно, с кем переписывался Павлов перед суицидом, но это также является тайной следствия.

В общих чертах ситуация, по данным нашего источника следующая: Павлов участвовал в местных выборах 2020, на финансирование своей избирательной кампании вероятно привлекал средства в том числе и криминальных структур, которые не смог возвратить. Вероятно следствие предполагает, что именно это стало причиной суицида.

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Накануне самоубийства Павлова, 10 августа, СБУ задержало в Кривом Рогу ОПГ, известную как банда Хипака.

Что известно о "банде Хипака"

Совсем недавно – 10 августа – СБУ сообщила о завершении масштабной спецоперации по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога. Была задержана "банда Хипака".

Эта банда состояла из жителей Кривого Рога, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. В ней была строгая иерархия и суровая дисциплина. Она отличалась особой жестокостью.

Возглавлял группировку 63-летний криминальный авторитет – "Хипак" (Александр Овчаренко, 1958 года рождения, проживавший в Саксаганском районе Кривого Рога), который уже более 10 лет известен в криминальных кругах и считался "смотрящим" за городом.

Александр Овчаренко "Хипак" подозревается в том, что много лет возглавлял ОПГ и был "смотрящим" в Кривом Роге. 10 августа 2021 года Овчаренко был задержан
Александр Овчаренко "Хипак" подозревается в том, что много лет возглавлял ОПГ и был "смотрящим" в Кривом Роге. 10 августа 2021 года Овчаренко был задержан / Фото: Сегодня

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По мнению Сергея Пархоменко, подполковника милиции запаса, криминалиста, эксперта Украинской федерации профессионалов безопасности, убийство может быть местью. Разумеется, мэр не был причастен к банде "Хипака".

"Мэр, вероятно, сотрудничал со следствием, предоставлял информацию, возможно, что-то знал. Благодаря его поддержке, его данным были проведены задержания. Поэтому убийство может быть сведением счетов", – отмечает Пархоменко.

Что говорят в полиции

Полиция отрабатывает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство либо он мог случайно застрелиться из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом рассказал на брифинге глава Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

По его словам, криминалисты детально осмотрели место происшествия, сейчас проводится анализ записей с камер видеонаблюдения – информация, которая находилась на сервере, обрабатывается. Никаких других людей камеры не зафиксировали.

"Сегодня мы рассматриваем три версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием", – сказал Щадило.

На месте работали правоохранители. Фото: "Сегодня"
На месте работали правоохранители. Фото: "Сегодня"

Следователи также работают с супругой погибшего мэра, но полиции пока не известно, был ли какие-то угрозы в адрес семьи Павлова.

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Место происшествия. Фото: "Сегодня"
Место происшествия. Фото: "Сегодня"

Место происшествия. Фото: "Сегодня"
Место происшествия. Фото: "Сегодня"

В полиции рассказали, что Павлов погиб примерно в 6-7 часов утра в воскресенье. На него зарегистрировано охотничье и травматическое оружие.

"Нами было установлено во время осмотра тела одно огнестрельное ранение из охотничьего оружия, карабина (калибра 7,62)", – сказали правоохранители.

Щадило добавил, что создана оперативно-следственная группа из лучших специалистов, которая усилена коллегами из Киева.

Зеленский о смерти мэра Кривого Рога

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать под личным контролем дело о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом президент написал у себя в Telegram.

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", – написал президент.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова.

Что известно о Константине Павлове?

  • Родился в Кривом Роге в 1973 году.
  • Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".
  • С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.
  • В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

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