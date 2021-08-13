"Бред сумасшедшего": Гордон ответил на угрозы Лукашенко в адрес Украины

Белорусский диктатор пригрозил обрубить поставки бензина и даже перейти границу Украины, но без оружия

Гордон резко ответил "бацьке". Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время большой пресс-конференции пригрозил Украине остановкой поставок нефтепродуктов, на что журналист Дмитрий Гордон привел в пример "грузинский эффект" и даже увидел плюсы в таком возможном радикальном шаге Минска.

Реклама

Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.

Белорусский диктатор заявлял, что если бы он вместе с Путиным хотел поставить Украину на колени, то перекрыли бы поставки нефтепродуктов, другими словами – устроить нашей стране дефицит бензина. Также Лукашенко грозился перейти границу Украины, но без оружия, где его якобы поддержат 90% украинцев.

В ответ журналист привел пример Грузии, которой Россия тоже когда-то грозилась все перекрыть.

"Ну что мы будем гадать, что он хотел сказать. Это бред сумасшедшего … Как Россия Грузию пугала: перекроем вам все. До Саакашвили, помню, там электроэнергии не было. Россия, когда прижала, сказала: электричества не дадим, "Боржоми" экспортировать не дадим. Маленькая, но гордая Грузия, помучались чуть-чуть, а потом поняли, что надо не пойло выпускать, которое Россия покупала, а хорошее качественное вино. Поставили линии зарубежные, итальянские, французские, поставляют вино в Европу. Залита вся Грузия электричеством – у России не берут", – сказал Гордон.

Он также указал на плюсы радикального шага Лукашенко, если он на такой пойдет.

"Пусть перекроют (поставки нефтепродуктов). Это будет толчком для развития. Будем развиваться", – подчеркнул Гордон.

Режим Лукашенко в Беларуси

Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.

Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, США, Канады, Великобритании, ограничительные меры готовит даже Украина.

Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на пресс-конференции Лукашенко назвал Гордона мерзавцем, на что журналист ответил ему и выпил подаренный им бальзам.

А потом журналист еще и потроллил Лукашенко, заявив, что у того кукуха улетела, но отдал должное его мочевому пузырю.