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Брифинг главы Минздрава Максима Степанова: онлайн-трансляция

15 января, 09:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине снова увеличилось количество новых больных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 15 января в Украине подтвердили 8199 новых случаев заражения коронавирусом (1 146 963 с начала эпидемии). За четверг умерли 166 украинцев (20 542 с начала эпидемии), а выздоровели 10 328 человек (847 391 с начала эпидемии).

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Отметим, что на прошлой неделе снова упала заболеваемость – в среднем 5-6 тысяч новых больных в сутки. Тем временем в Украине с 8 января стартовал локдаун и продлится до 25-го. При этом ограничения не коснулись общественного транспорта. Читайте подробнее, что нужно знать о жестком карантине.

Почти все непродовольственные магазины закрылись, заведения общепита работают навынос, в кофейне можно заказать кофе, но с собой. Журналисты "Сегодня" узнавали, как соблюдается локдаун в городах Украины.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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