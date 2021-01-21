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Брифинг главы Минздрава Максима Степанова: онлайн-трансляция

21 января, 09:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине снова зафиксировано намного больше выздоровевших, чем новых больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 21 января в Украине подтвердили 5583 новых случая заражения коронавирусом (1 177 621 с начала эпидемии). За среду умер 241 украинец (21 499 с начала эпидемии), а выздоровели 13 981 человек (914 730 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошлую неделю выявлено 45 656 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1035 украинцев, выздоровели 74 362 человека. Следовательно, число выздоровевших от коронавируса на 28 656 превышает число заболевших. Читайте подробнее, какой была ситуация с коронавирусом на прошлой неделе.

Тем временем в Украине ждут начала вакцинации уже в феврале. Как сообщали новости "Сегодня", Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей – это будут препараты с подтвержденным процентом эффективности. Государство, как и обещало, возьмет на себя расходы на вакцинацию около 20 миллионов украинцев, остальные же, скорее всего уже во втором полугодии этого года, смогут привиться за деньги. Стала известна стоимость платной вакцинации от COVID-19.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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