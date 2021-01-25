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Брифинг главы Минздрава Максима Степанова: онлайн-трансляция

25 января, 08:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За прошлые сутки существенно снизилась заболеваемость в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 25 января в Украине подтвердили 2516 новых случаев заражения коронавирусом (1 194 328 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 63 украинца (21 924 с начала эпидемии), а выздоровели 5783 человека (953 297 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошлую неделю выявлено 31 130 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1059 украинцев, выздоровели 81 554 человека. По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробней о ситуации с эпидемией за неделю.

А тем временем в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе и магазины. Как будем жить с 25 января.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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