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Брифинг главы Минздрава Максима Степанова: онлайн-трансляция

2 марта, 10:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине за несколько дней вакцинировали уже почти пять тысяч человек

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине и как проходит вакцинация.

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Как стало известно, по состоянию на утро 2 марта в Украине подтвердили 5336 новых случаев заражения коронавирусом (1 357 470 с начала эпидемии). За понедельник умерли 162 украинца (26 212 с начала эпидемии), а выздоровели 5194 человека (1 176 918 с начала эпидемии).

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А тем временем Степанов уже успел вакцинироваться индийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.

Также глава Минздрава обещает вакцинировать по 5 млн человек в месяц к лету. При этом сейчас планируется выйти на уровень в 10 тыс. прививок в день. Он также отмечал, что Украина до 6 марта получит китайскую вакцину компании Sinovac.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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