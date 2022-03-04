Британия может поселить беженцев из Украины в особняках российских олигархов

Власти Великобритании планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов.
Об этом сообщает The Times.
Как заявил вице-премьер Британии Доминик Рааб, правительство Соединенного Королевства может конфисковать особняки олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев.
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По его словам, правительство "очень скоро" выдвинет предложения, чтобы запретить олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты своего состояния.
Кроме того, отмечается, что активы известных российских бизнесменов Алишера Усманова и Игоря Шувалова будут заморожены, и они не смогут путешествовать по Великобритании.
Ситуация в Украине 4 марта
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