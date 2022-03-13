Британия намерена сделать безвиз для беженцев из Украины

Британские власти принимают меры, чтобы разместить беженцев

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Великобритания будет платить людям за то, чтобы они предоставляли убежище беженцам из Украины. Кроме того, британские власти намерены отменить визы для украинцев.

Как сообщает Reuters, новая схема под названием "Дома для Украины" позволит украинским беженцам приезжать в Великобританию, даже если у них нет родственных связей в стране. Британцам будут платить по 350 фунтов (456 долларов. – Ред.) в месяц, если они смогут предоставить беженцам свободную комнату или квартиру в течение как минимум шести месяцев.

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Представители ведущих британских партий раскритиковали правительство, которое настаивает, чтобы украинцы получали визы до прибытия в Великобританию. Они заявили, что это ставит бюрократию выше благосостояния тех, кто спасается от войны. Законодатели намерены отменить визы для украинских беженцев.

Правительство в свою очередь заявило, что в соответствии с новой схемой представители общественности, благотворительных организаций, предприятий и общественных групп до конца следующей недели получат возможность предлагать свое свободное жилье через специальный сайт.

"Великобритания поддерживает Украину в самый темный час, и британская общественность понимает необходимость как можно быстрее доставить в безопасное место как можно больше людей", – говорится в заявлении министра жилищного строительства Майкла Гоува.

Агентство ООН по делам беженцев ранее заявило, что число беженцев из Украины может превысить 4 миллиона, что вдвое превышает текущие оценки – 2 миллиона человек.

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