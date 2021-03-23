Британская The Times перепутала Украину с Беларусью: опубликована карта

На карте получились две Беларуси – маленькая "северная" и большая "южная"

Влиятельное британское издание The Times опубликовала обложку, в котором допустило непозволительный ляп – перепутало Украину с Беларусью.

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На карте "коронавирусной" Европы нашу страну подписали Беларусью. Таким образом, на изображении получилось две Республики Беларусь – маленькая "северная" и большая "южная". В то же время понять, была ли карта Украины изображена с оккупированным Донбассом и Крымом, не представляется возможным, ведь довольно внушительную ее часть перекрыла плашка с информацией о ситуации с коронавирусом в Турции.

The Times

Напомним, это не первый раз, когда в Британии допускают ошибки в отношении нашей страны. Так, в сентябре-2020 Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC в материале о крушении самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом опубликовала карту Украины без Крыма.

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А в ноябре-2019 популярное британское издание The Economist опубликовал видеоролик, в котором карту Украины изобразили без Крыма.

А в январе-2020 журнал опубликовал свой ежегодный Индекс демократии (Democracy Index), в котором оценивается уровень гражданских свобод населения 167 стран мира, и снова "подарил" Крым РФ. Полуостров на карте был отмечен оранжевым цветом – как и вся Россия, которую отнесли к авторитарным режимам. В то же время, территория Украины была закрашена в желтый – цвет "гибридных" режимов.

А вот летом-2019 оказалось, что карты Украины без оккупированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов Metro нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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