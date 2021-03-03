"Британский" коронавирус уже в Украине. Официально подтвердили два случая

В Украине уже официально подтвердили два случая так называемого британского штамма коронавируса. Новый штамм обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска.

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Об этом в эксклюзивном комментарии новостям "Сегодня" сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Сейчас больные под наблюдением медиков.

Видео: Сегодня

Врачи отмечают, что прививки от COVID-19 могут уберечь от этого штамма.

"Относительно "британского", то оно сработает как надо. Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет", – сказала вирусолог Алла Мироненко.

Напомним, ранее мы писали, какие симптомы "британского" штамма коронавируса.

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Кроме того, сообщалось, что "британский" штамм коронавируса начал мутировать. Изменения схожи с выявленными ранее у "бразильского" и "южноафриканского" видов.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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