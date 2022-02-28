"Бросайте вашу технику и уходите": Зеленский обратился к солдатам РФ

Путин бросил российских военных на смерть в Украине, но у них есть шанс спастись

Зеленский гонит оккупантов в Россию. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский призвал российских военных сложить оружие, оставить технику и убраться с украинской земли, чтобы не пришлось зря умирать. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Он также призвал их не верить своим командирам и кремлевским пропагандистам.

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"Уже 4,5 тыс. российских солдат убиты (уже 5,3 тыс. – новые данные). Ради чего вы сюда пришли? Ради чего колонны бронетехники идут против нас из Крыма, нашего Крыма? Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни. Уходите", – сказал Зеленский.

Зеленский на войне

Накануне президент после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном этой ночью заявил, что следующие 24 часа станут решающим периодом для Украины.

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27 февраля, когда начали ходить разговоры о возможном участии белорусской армии в войне против Украины на стороне оккупантов, Зеленский обратился к белорусам. Он напомнил, что сейчас многие украинские города выживают в таких условиях, которые последний раз были в Украине и в том числе в Беларуси во время Второй мировой войны.

Тем временем британское издание The Times сообщило, что Путин подослал Зеленскому сотни наемных убийц. Речь идет о "вагнеровцах", которых перебросили в Украину из Африки.