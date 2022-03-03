Буча – наша! ВСУ подняли украинский флаг в городе (видео)

Наши войска продолжают очищать родную землю от оккупантов

Не отдали врагу наш город. Коллаж "Сегодня"

Украинская армия окончательно отвоевала город Буча в Киевской области и подняла флаг возле местного горсовета. Соответствующее видео опубликовали Сухопутные силы Украины.

"Город Буча 3 марта. Поднимаем украинский флаг над городом", – сказали военные.

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Как мы уже писали, на днях в Буче шли тяжелые бои. Оккупанты принесли с собой такой "русский мир", что на город нельзя смотреть без слез: пострадали здания, на дорогах вражеская техника, которую сожгли украинские военные. Смотрите, как сейчас выглядит Буча.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

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После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей излюбленной тактике – к ударам по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате погибли восемь человек.

Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить ракеты.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

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Тем временем Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.