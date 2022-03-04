"Будем драться, пока не потемнеет в глазах": Зеленский обратился к украинцам

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам и выразил уверенность в победе над Россией.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам и выразил уверенность в победе над Россией.
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Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.Герої не вмирають!
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