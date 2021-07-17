Будем использовать опыт Литвы. Венедиктова с литовскими коллегами обсудила борьбу с коррупцией

В прошлом году благодаря правоохранителям в бюджет поступило налогов на 50 млрд гривен больше

Ирина Венедиктова в Литве. Фото: Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время визита в Литву встретилась с директором Службы специальных расследований (STT) Литовской Республики Жидрунасом Барткусом. Они обсудили борьбу с коррупцией.

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Об этом сообщили на сайте генпрокуратуры.

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STT – правоохранительный орган, который противодействует коррупции в Литве.

"Литва готова делиться лучшими практиками и опытом. Такое взаимодействие развивает потенциал антикоррупционных органов, а именно мощной борьбы от нас всех ждет общество", - сказала Венедиктова.

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Также в Вильнюсе она встретилась с директором Службы расследований финансовых преступлений Антони Микульскисом. Руководство ведомств обсудило защиту бюджета и борьбу с отмыванием средств.

В прошлом году благодаря правоохранителям в бюджет поступило налогов на 50 млрд гривен больше. Ликвидация конвертцентров принесла в бюджет еще 40 млрд гривен.

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"В сентябре заработает новый орган – Бюро экономической безопасности. Его аналитики и детективы будут работать над предупреждением и расследованием преступлений, связанных с экономикой и финансами", – отметила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что Офис генпрокурора уже заключил Соглашение о сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества. Теперь главы украинского и литовского институтов будут углублять сотрудничество в сфере защиты экономики.

Напомним, ранее Венедиктова во время визита в Эстонию встретилась с генеральным директором Службы внутренней безопасности Эстонии Арнольдом Синисалу.

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Также генпрокурор встретилась с руководителями областных прокуратур, граничащих с зоной ООС.

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