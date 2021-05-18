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"Будем снова вместе": беглый судья Чаус сделал заявление

18 мая, 23:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

Судья-беглец утверждает, что его ситуацией пытаются манипулировать

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Бывший украинский судья Николай Чаус, который ранее заявил, что его похитили влиятельные люди, заявил, что с ним все хорошо.

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Об этом он написал в Telegram.

"Моя Рыбка, отдельно хочу обратиться к Тебе: ситуация в которой мы сейчас – требует понимания, спокойствия и терпения, о чем я много раз говорил! Все обязательно наладится! Воздержись от комментариев и необдуманных поступков! Уже скоро – я, Ты, Вова, Антоня и "Принцюша" будем снова вместе!!!", – написал он.

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Он также заявил, что его ситуацией пытаются манипулировать.

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Напомним, 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск.

В свою очередь в СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.

Недавно судья-беглец обнародовал видео:

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