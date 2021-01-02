Будет аномально тепло: что принесет в Украину природный феномен Ла-Нинья

В 2021 году из Атлантики в Украину будет заносить больше осадков и бурь

2020 год был самым теплым в Украине за всю историю метеонаблюдений, у нас даже не было метеорологической зимы. У 2021-го большие шансы повторить это, что уже и демонстрирует нынешняя теплая зима. Об этом говорится в нашем материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух отметила, что когда температура превышает среднегодовую более чем на 2 градуса, происходят существенные климатические изменения в природе, прежде всего в экосистемах. 2020 год был в Украине самым теплым за всю историю наблюдений:

среднегодовая температура воздуха оказалась выше обычной более чем на 2,5-3 градуса;

почти во всех месяцах, кроме апреля и мая, температура воздуха была выше нормы;

шесть месяцев 2020-го были самыми теплыми за последние 140 лет;

значения среднемесячной температуры нередко превышали норму на 5-7 градусов и больше, а средней за сутки – на 10-15;

впервые на всей территории страны не было метеорологической зимы (когда период со среднесуточной температурой ниже 0 градусов длится более 5 дней), отсутствовал и снег;

осень оказалась самой теплой с конца XIX века, а лето задержалось до середины октября.

Чего ждать в 2021 году

По оценкам Всемирной метеорологической организации, ожидается, что 2021 год также будет аномально теплым, говорит Балабух. По ее словам, нынешняя зима будет теплой, но более пасмурной и с большим количеством осадков, чем предыдущая – в основном это дожди и мокрый снег. Причиной тому будет более активное формирование циклонов в Атлантике, которые в основном влияют на погоду в Украине. Но это не означает полное отсутствие морозов.

Весной и летом на погоду в мире и Украине будет влиять такой природный феномен, как Ла-Нинья (по-испански "Малышка") – это климатическое явление, регулярно возникающее в тропических широтах южной части Тихого океана. Его суть в том, что стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

"Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике. Это значит, что циклоны, которые неминуемо будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в минувшем году. А циклоны, как известно, несут осадки – дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами", – подчеркнул климатолог.

Новогоднюю ночь украинцы встретили без снега, да и с морозом не сложилось. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.

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