"Будет достойная оплата труда": Степанов назвал зарплату медиков в 2021 году

Зарплату обещают поднять в несколько раз

В Украине в 2021 году зарплаты медработников будут составлять 22-25 тысяч гривен.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"8 тысяч гривен в среднем заработная плата врача. Именно на том мы и подчеркиваем, на принятии адекватного бюджета в 2021 году, чтобы заработная плата врача начиналась с 22-25 тысяч гривен", – заявил Степанов.

По его словам, достойная оплата труда – один из главных факторов для прекращения отъезда медперсонала за границу. Степанов отметил, что за период пандемии коронавируса в Украине уже уволились около 34 тысяч медицинских работников.

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"Я не владею на данный момент точной информацией по количеству уволившихся, но это около 34 тысяч. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год", – сказал Степанов.

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К слову, ранее сообщалось, что в Коломыйской инфекционной больнице Ивано-Франковской области у всех врачей подтвердили заражение коронавирусом. Пациентов медучреждения обслуживали только средний и младший персонал.

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