Будет два "потопа": народный синоптик удивил прогнозом на июнь

В начале лета жары не будет – погода готовит менее приятный сюрприз на первую неделю июня

Украинцев ждет приятная теплая погода / Фото: Сегодня

Начало июня в Украине будет дождливым, потом две недели тепла и солнца, а в конце месяца очередной циклон устроит "потоп". Температура ожидается вполне комфортной без резких перепадов, а жара придет в 20-х числах. Об этом рассказал "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань в прогнозе погоды на лето.

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По его словам, месяц начнется теплом и дождями. Первые десять дней месяца дождить будет через день-два, а завершится это первым "потопом" – пройдут ливни с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится с 25-27 градусов до 18-20.

Далее украинцев ждут две недели сухой нежаркой погоды, днем до 26-28 градусов, ночью 16-18 тепла.

Ближе к концу месяца – очередной "потоп": с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон. Но будет тепло, днем не ниже 20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах.

После того, как циклон потеряет свою силу и иссякнет, температура снова пойдет вверх, приближаясь к 30 градусам.

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В свою очередь завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух подтвердила, что жары в начале лета не будет.

"Потепления с первых дней июня ждать не стоит, в начале месяца погода будет прохладной. И лишь вторая половина окажется достаточно жаркой", – сказала нам она.

Как сообщали новости "Сегодня", в пятницу, 28 мая, циклон накроет всю Украину, но местами будет до +30.