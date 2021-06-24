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Будет греметь и жарить до +35: чего ждать от погоды в пятницу (карта)

24 июня 2021 17:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Несмотря на то, что на улице днем будет адская жара, в некоторый областях будут грозы и дожди

В Украине в пятницу, 25 июня, будет жарко, на западе и юге страны ожидаются грозы с небольшим дождем.

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Об этом сообщили на сайте "Укргидрометцентра".

Согласно прогнозу синоптиков, завтра практически во всех областях температура воздуха будет выше 30 градусов. 26-29 градусов прогнозируют только в Одесской области и Крыму.

Источник: Укргидрометцентр

Источник: Укргидрометцентр

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Осадки и гроза будут во всех западных областях, а также в Одесской, Николаевской областях и Крыму. В остальных регионах – переменная облачность.

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В Киеве в этот день также будет сухо, температура днем поднимется до 34 градусов.

Напомним, перед выходными ливни атаковали Одессу. Машины тонули посреди дороги, а люди вброд добирались домой.

Мы также писали, что синоптики прогнозируют адскую жару в течение всей ближайшей недели – местами температура достигнет 34 градусов, но Буковину и юг продолжит заливать и дальше.

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