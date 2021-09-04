Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Будет холоднее, чем в декабре: когда в Украине может выпасть первый снег – прогноз

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
4 сентября, 18:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за того, что сезоны сильно сместились, зимой в Украине может держаться плюсовая температура
Синоптики рассказали, когда в Украине может выпасть снег. Коллаж: "Сегодня"
Синоптики рассказали, когда в Украине может выпасть снег. Коллаж: "Сегодня"

В Украине уже во второй половине октября может выпасть первый снег, а сам месяц может быть даже холоднее, чем даже ноябрь и декабрь.

Реклама

Об этом на пресс-конференции рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, если раньше в Украине переход к зиме был плавным, то сейчас сезоны сильно сместились. Несмотря на то, что октябрь может очень холодным, в ноябре и декабре может быть плюсовая температура.

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается", – сказала метеоролог.

По ее словам, в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, украинцев ждет снег с дождем и может образоваться снежный покров.

Реклама

Тем временем синоптики называют сентябрь переходным: уже не лето, но еще и не совсем осень.

Также читайте другие новости по теме:

  • Ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
  • Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаева и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и гнуло деревья.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять