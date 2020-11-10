Будет ли хаос? Коронавирус "проредил" ряды полиции, медиков и спасателей

Коронавирус тысячами укладывает на койки не только людей стратегической в эти дни профессии – медиков, но и тех, кто ежедневно обеспечивают безопасность и правосудие в стране.

Реклама

В Украине вернут полный локдаун, который будет действовать только по выходным. Такое решение Кабинет министров рассмотрит завтра, 11 ноября.

После того, как число заболевших в сутки превысило 10 тыс. человек, в системе МВД за последние сутки заболели более 500 сотрудников, а за последнюю неделю – 2719.

"По состоянию на 10 ноября COVID-2019 зафиксирован у 569 правоохранителей, из-за осложнений болезни трое умерли. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Запорожской, Житомирской областях и столице", – сообщила пресс-служба МВД.

При этом в ведомстве уточнили, что с начала пандемии коронавирус подхватили почти 16 тысяч силовиков, выздоровели почти 15 тыс., 43 человека умерли.

Реклама

Мы опросили полицейских и выяснили, как обстоят дела изнутри в системе МВД.

"Приведу простой пример. У нас на днях запланирован допрос потерпевшей, которая пострадала от мошенников, отбирающих у нее жилье. У следователя, который ведет ее дело – признаки болезни, мы отправили его сдавать тест, поэтому и допрос пока под вопросом. Но критической ситуации нет – как правило, уголовные производства расследуются группой следователей, поэтому, если заболел один, то его работу на себя возьмет другой. Кроме того, прибавилось и самой работы в целом. Например, коллегам часто и густо поручают проверять рестораны и т.п.", – рассказал нам следователь одного из управлений полиции.

Впрочем, уже были случаи, когда болезнь силовиков была на руку преступникам.

"У нас небольшое подразделение и в недавнем прошлом с коронавирусом слегла едва ли не треть сотрудников. Это помешало анализировать поступающую информацию и проводить необходимые реализации, задержания", – рассказал нам источник в МВД.

В то же время в ведомстве нам рассказали, что в начале карантина, например, в Киеве была "вахтовая" система дежурства.

"Около двух недель работала одна часть коллектива, остальные были дома, следующие две недели работала другая часть коллектива. Конечно, это не касалось оперативных подразделений, ведь дистанционно преступника не задержишь. Сейчас, когда рост заболеваемости, многие ждут, что такой вариант снова вернут. Но он пока даже не обсуждается", – рассказали нам в МВД.

Суды берут паузы

Как оказалось, COVID-19 стал причиной того, что рассмотрения некоторых дел в судах были временно поставлены на паузу. Недавно на официальном сайте Шевченковского суда столицы появилось сообщение, что из-за выявленной болезни у одного из сотрудников аппарата как минимум на 1 день были сняты с рассмотрения все дела, которые слушались одним из судей.

Реклама

В свою очередь, Лычаковский суд Львова 5 месяцев тому назад и вовсе на 1 день приостанавливал свою работу из-за вспышки коронавируса.

Пожары пока что есть кому тушить

Пока что оптимистично оценивают ситуацию спасатели. "Пока что на пожары и прочие спасения есть кому выезжать, число заболевших в нашем гарнизоне по состоянию на 10 ноября составило около 4 %", – рассказал в управлении ГСЧС одного из крупных городов.

Медики думают, как учить новичков

Наиболее уязвимая категория во времена коронавируса – медики. По данным Минздрава, с начала пандемии и до конец октября в Украине заболели более 21 800 медиков. Как уточнил несколько дней тому назад глава ведомства Максим Степанов, 212 из них умерли.

Медик, переболевший коронавирусом и возглавляющий в Сокальском районе Львовской области больницу, где лечат от COVID-19, Роман Швед, также рассказал нам о ситуации внутри медсистемы в провинции.

"Заболеваемость медиков, конечно, влияет на качество лечения. Например, наш семейный врач обслуживает примерно 2 тыс. своих пациентов. Если он заболел, то нужно понимать, что на 2-3 недели, а то и на месяц, он выбыл из своей работы. Его пациенты остаются под наблюдением другого врача, у которого вместе с ними уже 4 тыс. человек. Конечно, в таком случае, снизится качество обслуживания пациентов. Если же брать, например, наше ковидное, инфекционное отделение, то в случае заболевания кого-то из врачей мы должны будем взять кого-то, у кого может не быть опыта. Пока медик научится, пока приобретет опыт…А учебников по лечению коронавируса нет, как и однотипного протекания болезни", – говорит Роман Швед.

На передовой

Реклама

Не обошел стороной COVID-19 и военных на передовой, но, как уточнил для нас спикер ООС Виктор Шубец, не называя цифр, "ситуация в зоне проведения ООС является контролированной". В свою очередь, в командовании медицинскими силами ВСУ уточнили, что с начала пандемии в вооруженных силах от этой болезни умерли 19 человек, выздоровели 4812 человек, сейчас болеют 2235 человек.

Отметим, что правительство и Минздрав пока еще обсуждают новый вид карантина, соответствующее решение обещают объявить в ближайшие дни. Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

Ранее сообщалось о том, как в столице подпольно, с нарушениями карантинных правил, работал один из баров. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама