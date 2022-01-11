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Будет ли снег на Старый Новый год – синоптики обновили прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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11 января, 11:30
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В эти дни в стране ожидаются сильные морозы, но они будут не везде
Осадки обещают не во всех областях / Коллаж "Сегодня"
Осадки обещают не во всех областях / Коллаж "Сегодня"

На Старый Новый Год в Украине синоптики прогнозируют морозы. Также стоит ожидать снег и сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода 13 января

На западе синоптики прогнозируют от 1 градуса тепла до 6 градусов мороза. На востоке ожидается от -5 до -9 градусов.

В северных регионах синоптики обещают до -8 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от -3 до -5 градусов.

В Киеве температура воздуха будет колебаться от -4 до -6, а в Симферополе будет от -3 до -5 градусов.

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Осадков в этот день в стране не будет. Небо до самого вечера покроют облака, но иногда будет видно и солнце. Ветер западный 7-12 м/с.

Погода в Украине на 13 января. Скрин: Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 13 января. Скрин: Укргидрометцентр.

Погода на 14 января

В этот день на западе синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На востоке ожидается от -1 до -4 градусов.

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В северных регионах синоптики обещают до -1 градуса. На юге столбики термометров будут колебаться от 0 до +3 градусов.

В Киеве температура воздуха будет колебаться от -1 до +1, а в Симферополе будет от +1 до +3 градусов.

Снег целый день будет в:

  • Луцке
  • Львове
  • Ужгороде
  • Ивано-Франковске
  • Тернополе
  • Ровном
  • Черновцах
  • Хмельницком
  • Житомире
  • Киеве
  • Чернигове
  • Сумах
  • Луганске

Погода в Украине на 14 января. Скрин: Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 14 января. Скрин: Укргидрометцентр.

Что делать водителям во время снегопада и гололеда

  • Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
  • Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Они могут мешать уборке снега.
  • Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.
  • Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.
  • Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Так, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

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