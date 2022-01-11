Будет ли снег на Старый Новый год – синоптики обновили прогноз (карта)

На Старый Новый Год в Украине синоптики прогнозируют морозы. Также стоит ожидать снег и сильный ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 13 января
На западе синоптики прогнозируют от 1 градуса тепла до 6 градусов мороза. На востоке ожидается от -5 до -9 градусов.
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В северных регионах синоптики обещают до -8 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от -3 до -5 градусов.
В Киеве температура воздуха будет колебаться от -4 до -6, а в Симферополе будет от -3 до -5 градусов.
Осадков в этот день в стране не будет. Небо до самого вечера покроют облака, но иногда будет видно и солнце. Ветер западный 7-12 м/с.
Погода на 14 января
В этот день на западе синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На востоке ожидается от -1 до -4 градусов.
В северных регионах синоптики обещают до -1 градуса. На юге столбики термометров будут колебаться от 0 до +3 градусов.
В Киеве температура воздуха будет колебаться от -1 до +1, а в Симферополе будет от +1 до +3 градусов.
Снег целый день будет в:
- Луцке
- Львове
- Ужгороде
- Ивано-Франковске
- Тернополе
- Ровном
- Черновцах
- Хмельницком
- Житомире
- Киеве
- Чернигове
- Сумах
- Луганске
Что делать водителям во время снегопада и гололеда
- Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
- Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Они могут мешать уборке снега.
- Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.
- Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.
- Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Так, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.
Раньше мы писали:
- Где в Украине больше всего заснежило – синоптики показали карту.
- Катки на дорогах и заносы: Украину накрывает мощный снегопад – онлайн.